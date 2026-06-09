Geht es jetzt schnell? Glasner hat Milan zugesagt

Oliver Glasner steht offenbar kurz vor einem Engagement bei AC Milan. Der oberösterreichische Trainer habe dem italienischen Traditionsklub bereits grundsätzlich zugestimmt und wolle die neue Aufgabe möglichst zeitnah übernehmen, wie der „Corriere dello Sport“ am Dienstag berichtet. Bereits am Montag habe es weitere Gespräche zwischen Glasner und dem Klub gegeben, die als positiv bewertet worden seien.