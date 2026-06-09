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Geht es jetzt schnell? Glasner hat Milan zugesagt

Fußball International
09.06.2026 10:52
Wird Oliver Glasner neuer Milan-Trainer?
Wird Oliver Glasner neuer Milan-Trainer?(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Oliver Glasner steht offenbar kurz vor einem Engagement bei AC Milan. Der oberösterreichische Trainer habe dem italienischen Traditionsklub bereits grundsätzlich zugestimmt und wolle die neue Aufgabe möglichst zeitnah übernehmen, wie der „Corriere dello Sport“ am Dienstag berichtet. Bereits am Montag habe es weitere Gespräche zwischen Glasner und dem Klub gegeben, die als positiv bewertet worden seien. 

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Glasner soll sich demnach gegen andere Optionen entschieden haben. Unter anderem habe der niederländische Traditionsclub Feyenoord Rotterdam Interesse gezeigt, sei jedoch im Werben um den ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt und Crystal Palace leer ausgegangen, berichtete das Sportblatt. Das letzte Wort liegt nun bei Milans Clubbesitzer Gerry Cardinale sowie Berater Zlatan Ibrahimovic.

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Bei Milan werden strukturelle Veränderungen diskutiert
Glasner wird in Mailand vor allem wegen seiner intensiven Spielidee geschätzt. Sein Ansatz basiert auf hohem Pressing, schneller Balleroberung und hoher Spielintensität – ein klarer Kontrast zur zuletzt defensiver geprägten Ausrichtung unter dem bisherigen Milan-Trainer Massimiliano Allegri, mit dem die Rossoneri die Qualifikation für die Champions League verpasst hatten.

Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Derzeit werden bei Milan strukturelle Veränderungen diskutiert. Auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick gilt weiterhin als möglicher Kandidat für die Rolle als Technischer Direktor.

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