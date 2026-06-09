Hans Krankl kickt mit Elefanten in Schönbrunn

Für die aktuelle Weltmeisterschaft ist es natürlich schon zu spät, doch der Goleador ließ dem ÖFB-Teamchef dennoch was ausrichten: „Der Ralf Rangnick sollte sich den Kleinen anschauen, vielleicht kommt er in Frage – zweifelsohne ein nicht uninteressanter Spieler“, sagte er mit Blick auf Maputo. Auch die Mutter des Elefantenbullen wurde vom Fußballfieber gepackt. Für das Rüsselspiel würden die beiden aber wohl die eine oder andere Gelbe Karte kassieren, meinte Krankl.