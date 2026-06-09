„Widerlich“: Ex-Liverpool-Profi schießt gegen Fans

Nach neun Jahren bei den „Reds“ verlässt Salah den Verein mit 1. Juli. Auch dafür will sein ehemaliger Mitspieler den Grund kennen. „Ich denke, es war nur eine Person – und das war der Trainer (Arne Slot, Anm.). Die beiden hatten kein gutes Verhältnis. Sagen wir es einfach so. Mit Jürgen Klopp hatte er ein wirklich gutes Verhältnis. Es war nicht immer perfekt, aber sie kannten sich sehr gut und sie vertrauten einander. Sie mochten sich und Mo hat auf dem Platz alles für Klopp gegeben und Klopp hat ihm dieses Vertrauen zurückgegeben. Bei Slot war es genau umgekehrt“, so der Kroate über den ehemaligen Coach des FC Liverpool. Bei welchem Klub sich Salah in Zukunft die Schuhe binden wird, ist noch nicht bekannt.