„Widerlich“: Ex-Liverpool-Profi schießt gegen Fans

Über die Art und Weise wie sein ehemaliger Teamkollege Mohamed Salah in der abgelaufenen Saison von den eigenen Fans behandelt wurde, ist Dejan Lovren stinksauer. „Das war nicht hart, das war widerlich“, fand der ehemalige Liverpool-Profi bei „WinWin“ deutliche Worte.
Nachdem Salah in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr ganz an die Leistungen der vorherigen Saisonen herangekommen war, sah er sich immer wieder starker Kritik ausgesetzt. Was Lovren dabei jedoch besonders ärgert: „Warum haben sie acht oder neun Jahre lang nicht so über ihn gesprochen? Eine Saison – und schon ist er wieder das Ziel.“
Carragher nur auf Aufmerksamkeit aus?
Auch Experte und Liverpool-Legende Jamie Carragher bekam dabei sein Fett ab. „Manche Experten machen das nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen – vielleicht, weil sie in anderen Bereichen ihres Lebens nicht erfolgreich waren und jetzt hier Leistung bringen müssen. Vor allem Carragher, der sagt einfach, was er will. Ich habe immer gesagt, er soll ihm das ins Gesicht sagen, all diese Dinge direkt zu Mo. Das wird er nie tun. Er macht im Fernsehen einfach seine Show und wird dafür bezahlt“, unterstellt Lovren dem 48-Jährigen.
Nach neun Jahren bei den „Reds“ verlässt Salah den Verein mit 1. Juli. Auch dafür will sein ehemaliger Mitspieler den Grund kennen. „Ich denke, es war nur eine Person – und das war der Trainer (Arne Slot, Anm.). Die beiden hatten kein gutes Verhältnis. Sagen wir es einfach so. Mit Jürgen Klopp hatte er ein wirklich gutes Verhältnis. Es war nicht immer perfekt, aber sie kannten sich sehr gut und sie vertrauten einander. Sie mochten sich und Mo hat auf dem Platz alles für Klopp gegeben und Klopp hat ihm dieses Vertrauen zurückgegeben. Bei Slot war es genau umgekehrt“, so der Kroate über den ehemaligen Coach des FC Liverpool. Bei welchem Klub sich Salah in Zukunft die Schuhe binden wird, ist noch nicht bekannt.
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