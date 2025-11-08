Alko-Lenker flüchtete nach schwerem Unfall

In Kirchberg an der Raab (Steiermark) wurde am Freitagabend eine E-Scooter-Lenkerin (23) lebensgefährlich verletzt. Ein Lenker eines Kleintransporters beging Fahrerflucht. Er war betrunken.
Am Stadlteichweg in Kirchberg an der Raab, auf Höhe des Hotels Gsölserhof, fanden Passanten am Freitag gegen 18.30 Uhr eine 23-Jährige bewusstlos liegend im Acker. Neben ihr lag ein E-Scooter, teilt die Polizei mit. Die Passanten setzten die Rettungskette in Gang, die junge Frau wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Graz eingeliefert.
An der Unfallstelle fanden die Polizisten auch Fahrzeugteile. Durch sie konnten die Beamten den Lenker eines Kleintransporters aus Graz-Umgebung (29) ausforschen. Der Verdächtige schlief zu Hause, ein Test zeigte, dass er „erheblich alkoholisiert“ war. „Bei der Einvernahme gab der 29-Jährige an, das Fahrzeug zwar gelenkt zu haben, sich aber an einen Unfall nicht erinnern zu können“, schreibt die Polizei. Er wird angezeigt.
