Alko-Lenker flüchtete nach schwerem Unfall

An der Unfallstelle fanden die Polizisten auch Fahrzeugteile. Durch sie konnten die Beamten den Lenker eines Kleintransporters aus Graz-Umgebung (29) ausforschen. Der Verdächtige schlief zu Hause, ein Test zeigte, dass er „erheblich alkoholisiert“ war. „Bei der Einvernahme gab der 29-Jährige an, das Fahrzeug zwar gelenkt zu haben, sich aber an einen Unfall nicht erinnern zu können“, schreibt die Polizei. Er wird angezeigt.