Steiermark: Frontal-Crash forderte zwei Verletzte

Gegen 18 Uhr lenkte ein 30-jähriger Weizer seinen Pkw auf der L354 in Richtung St. Kathrein am Offenegg. Zur selben Zeit fuhr eine 24-Jährige mit dem Auto auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zur Kollision der beiden Pkw.