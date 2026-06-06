Steiermark: Frontal-Crash forderte zwei Verletzte

Frontalkollision am Samstagabend in St. Kathrein am Offenegg (Steiermark): Zwei entgegenkommende Lenker (24 und 30) krachten ineinander und verletzten sich. Die Unfallursache ist noch unklar.
Gegen 18 Uhr lenkte ein 30-jähriger Weizer seinen Pkw auf der L354 in Richtung St. Kathrein am Offenegg. Zur selben Zeit fuhr eine 24-Jährige mit dem Auto auf derselben Straße in die entgegengesetzte Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zur Kollision der beiden Pkw.
Beide Lenker verletzt
Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Die 24-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr St. Kathrein am Offenegg stand mit 15 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. An beiden Pkw entstand Totalschaden.
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