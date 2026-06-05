Motorradfahrer kollidiert: Ein Schwerverletzter

Schwerer Motorradunfall am Feiertag in der Obersteiermark: Zwei Lenker kollidierten auf der Triebener Straße aufgrund einer Unachtsamkeit beim Überholen. Einer der beiden, ein 58-jähriger Wiener, wurde schwer verletzt.
Eine Motorrad-Gruppe war am Donnerstagnachmittag von Trieben kommend Richtung Hohentauern unterwegs. Ein 61-jähriger Deutscher, der an der Spitze der Formation fuhr, wollte gegen 13.20 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw überholen, wurde dabei aber seinerseits von dem 58-Jährigen überholt, der an der gesamten Gruppe vorbeiziehen wollte.
Die beiden Lenker kollidierten seitlich, wobei der 58-Jährige zu Sturz kam. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins UKH Kalwang gebracht. Der 61-Jährige konnte einen Sturz verhindern, er blieb unverletzt.
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