Motorradfahrer kollidiert: Ein Schwerverletzter

Eine Motorrad-Gruppe war am Donnerstagnachmittag von Trieben kommend Richtung Hohentauern unterwegs. Ein 61-jähriger Deutscher, der an der Spitze der Formation fuhr, wollte gegen 13.20 Uhr einen vor ihm fahrenden Pkw überholen, wurde dabei aber seinerseits von dem 58-Jährigen überholt, der an der gesamten Gruppe vorbeiziehen wollte.