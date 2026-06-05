Anstieg von Tierrettungen hält Stadt auf Trab

Gefährliche Fensterstürze

Besonders dramatisch sind jedoch die Fälle von abgestürzten Katzen. Seit Jahresbeginn mussten bereits sieben Katzen nach Stürzen aus Fenstern oder von Balkonen tierärztlich versorgt werden, vier davon allein im vergangenen Monat. Nicht alle Tiere überleben solche Unfälle. Gekippte oder ungesicherte Fenster können für neugierige Stubentiger zur tödlichen Falle werden.