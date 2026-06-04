Zu wenig Aufwind: Segelflieger musste notlanden

Ein Segelflieger musste am Donnerstag bei Kindberg-Ost notlanden. Sein Fluggerät bekam zu wenig Aufwind.
Mit seinem Segelflieger flog am Donnerstag ein 34-Jähriger aus Bruck-Mürzzuschlag von Kapfenberg nach Mitterndorf. Auf seinem Rückflug bekam er allerdings zu wenig Aufwind und war dadurch gezwungen, eine außerplanmäßige Landung in einem Getreideacker bei Kindberg-Ost nahe Langenfeldgasse vorzunehmen. Da mehrere Notrufe eingingen, eilten mehrere Polizei-Streifenwagen zum Einsatzort. Zum Glück blieb der Pilot unverletzt, lediglich das Segelflugzeug wurde am rechten Flügel beschädigt.
Die Freiwillige Feuerwehr Kindberg barg laut Polizei den Flieger.
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