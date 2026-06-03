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Zidane is unbeatable

Austria’s World Cup opponent Algeria wins in the Netherlands!

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03.06.2026 23:08
Surprise in World Cup warm-up match between the Netherlands and Algeria
Surprise in World Cup warm-up match between the Netherlands and Algeria(Bild: AP/Patrick Post)
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Von krone Sport

Austria’s group opponent Algeria celebrated a surprising 1-0 away win against the Netherlands in their penultimate friendly ahead of the World Cup!

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Coach Vladimir Petkovic’s “Desert Foxes” celebrated in Rotterdam on Wednesday thanks to a late goal by Anis Hadj Moussa (86th minute) and will therefore head to the tournament in the U.S., Canada, and Mexico with momentum on their side. For the Dutch, who created a multitude of chances, it was a setback ahead of the season’s highlight.

"Oranje" were repeatedly thwarted by Luca Zidane
However, head coach Ronald Koeman’s “Oranje” players were repeatedly thwarted by Algeria goalkeeper Luca Zidane, the son of French soccer legend Zinedine Zidane.

Luca Zidane
Luca Zidane(Bild: AFP/BAS CZERWINSKI)

The Granada goalkeeper, who has played for the North African side since 2025 and currently wears a mask, kept a clean sheet, particularly in the first half. Shortly before the end, Feyenoord pro Hadj Moussa cut into the penalty area from the right at his home stadium, De Kuip, and curled the ball unstoppably into the far corner.

Algeria will face defending champion Argentina in their Group J opener. The match against the Austrian national team will take place at the end of the group stage on June 28 (4 a.m. CEST), again in Kansas City.

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