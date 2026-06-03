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Baba, Wolfsburg

Transfer confirmed! ÖFB national team player Wimmer has a new club

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03.06.2026 18:45
Patrick Wimmer in the ÖFB team jersey
Patrick Wimmer in the ÖFB team jersey(Bild: Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB national team player Patrick Wimmer has moved from VfL Wolfsburg to TSG Hoffenheim just ahead of the World Cup!

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The 25-year-old midfielder left the Bundesliga relegation team after four years and signed a five-year contract with the Europa League participant from Sinsheim, running through the summer of 2031. According to media reports, the transfer fee for the World Cup participant is said to be around ten million euros.

At Hoffenheim, which finished fifth in the standings last season, Wimmer will be reunited with several compatriots, including coach Christian Ilzer, ÖFB teammate Alexander Prass, sporting director Andreas Schicker, and sporting director Paul Pajduch.

Patrick Wimmer in a Wolfsburg jersey
Patrick Wimmer in a Wolfsburg jersey(Bild: GEPA)

“I’m really looking forward to working with Ilzer again!”
It was under Ilzer that he made the leap to the pros at Wiener Austria. “I’m very happy to be able to work under him again now at Hoffenheim. I’d also like to especially thank Andreas Schicker and Paul Pajduch for the trusting conversations that completely convinced me,” said Wimmer.

“With his profile, Patrick is versatile in attack!”
Pajduch was also delighted with the signing of the 30-time Austrian international. “With his profile, Patrick is versatile in attack and has already proven his qualities in the Bundesliga,” the TSG sporting director is quoted as saying in a press release.

In the German top flight, Wimmer tallied 16 goals and 23 assists in 125 games. Wolfsburg was recently relegated from the German Bundesliga after nearly 30 years, following a lost relegation playoff against Paderborn without the injured Wimmer.

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