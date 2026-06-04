Mehr Schutz für den niederösterreichischen Wein

Verfärbte Blätter als Warnsignal

Das Krankheitsbild: Die Blätter befallener Rebstöcke verfärben sich bei Weißweinsorten gelblich beziehungsweise bei Rotweinsorten rötlich und rollen sich ein. Die befallenen Reben sterben in der Folge ab. Da die flugfähige Zikade pro Jahr mehrere 100 Meter zurücklegen kann, besteht die Gefahr, dass sich die Rebenkrankheit rasch und stark ausbreitet. Obwohl sie in unserer Heimat bisher noch nicht festgestellt worden ist, gefährdet die aus Amerika eingeschleppte Insektenart auch niederösterreichische Weingärten!