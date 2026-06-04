Mehr Schutz für den niederösterreichischen Wein

Unsere besten Tröperln sind in Gefahr! Durch konkrete Maßnahmen soll die Verbreitung der Amerikanischen Rebzikade und der „Goldgelben Vergilbung“ verhindert werden
Die Gefahr nähert sich: Im Burgenland und in der Steiermark hat die Amerikanische Rebzikade, sie ernährt sich vom Pflanzensaft von Weinreben, durch die Verbreitung der „Goldgelben Vergilbung“ bereits für große Schäden und großflächige Rodungen im Weinbau gesorgt. Auch aus Tschechien und der Slowakei sind bereits Fälle gemeldet worden.
Verfärbte Blätter als Warnsignal
Das Krankheitsbild: Die Blätter befallener Rebstöcke verfärben sich bei Weißweinsorten gelblich beziehungsweise bei Rotweinsorten rötlich und rollen sich ein. Die befallenen Reben sterben in der Folge ab. Da die flugfähige Zikade pro Jahr mehrere 100 Meter zurücklegen kann, besteht die Gefahr, dass sich die Rebenkrankheit rasch und stark ausbreitet. Obwohl sie in unserer Heimat bisher noch nicht festgestellt worden ist, gefährdet die aus Amerika eingeschleppte Insektenart auch niederösterreichische Weingärten!
Die Landesregierung hat rasch reagiert und jetzt auf Initiative von Agrar-Landesrat Stephan Pernkopf zum Schutz der heimischen Weinrieden eine Verordnung erlassen. Darin verankert sind eine Meldepflicht sowie gegebenenfalls eine Rodungspflicht. Auch die rechtlichen Vorgaben zum Einsatz von speziellen Pflanzenschutzmitteln sind enthalten.
Wir wollen mit raschen Maßnahmen die Ausbreitung der Rebzikade bekämpfen und so den heimischen Weinbau schützen.
Landesvize Stephan Pernkopf
Bild: Büro LHStv. Pernkopf
„Der Weinbau ist ein Stück Kulturgut und ein wichtiger Teil des Landschaftsbildes unserer Heimat. Vor allem aber ist er die Existenzgrundlage für zahlreiche Winzerbetriebe, Gastronomie und Tourismus. Mit der Verordnung werden entschlossene Maßnahmen gesetzt, die die Ausbreitung der Rebzikade verhindern“, erklärte Landesvize Pernkopf dazu .
Unsere besten Tröperln sind in Gefahr! Durch konkrete Maßnahmen soll die Verbreitung
der Amerikanischen Rebzikade und der „goldgelben Vergilbung“ verhindert werden
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