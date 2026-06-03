Litschauer Festival wird internationaler

Das Litschauer Theaterfestival „Hin & Weg“ startet heuer in seine 9. Saison. Von 7. bis 16. August dreht sich alles um „Schuld und Schönheit“. Rund 120 Veranstaltungen rücken dieses Motto in den künstlerischen Fokus: Aufführungen, auch Erst- und Uraufführungen, szenische Lesungen, Hörspiele und Diskussionen finden im Herrenseetheater, im Theaterhaus MOMENT, im BRAUHAUSstadl, in der freien Natur und an außergewöhnlichen Orten in und um Litschau statt.