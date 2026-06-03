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Kultur-Kooperation

Litschauer Festival wird internationaler

Niederösterreich
03.06.2026 17:30
Litschau lockt mit Musik, kulturellen Events und Workshops.
Litschau lockt mit Musik, kulturellen Events und Workshops.(Bild: Gabriele Moser)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

„Hin & Weg“ – unter diesem Motto geht von 9. bis 16. August das Theaterfestival in Listschau im Waldviertel über die Bühne. Auch Kooperation mit Universitäten wird bei „Hin & Weg“ immer intensiver.

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Das Litschauer Theaterfestival „Hin & Weg“ startet heuer in seine 9. Saison. Von 7. bis 16. August dreht sich alles um „Schuld und Schönheit“. Rund 120 Veranstaltungen rücken dieses Motto in den künstlerischen Fokus: Aufführungen, auch Erst- und Uraufführungen, szenische Lesungen, Hörspiele und Diskussionen finden im Herrenseetheater, im Theaterhaus MOMENT, im BRAUHAUSstadl, in der freien Natur und an außergewöhnlichen Orten in und um Litschau statt.

Vier Hochschulen in Litschau
Die kontinuierliche Einbindung von universitären Ausbildungshäusern der darstellenden Kunst in das Theaterfestival „Hin & Weg“ zeigt sich heuer besonders deutlich. Gleich vier Hochschulen sind in Litschau mit dabei: die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, das Max Reinhardt-Seminar Wien, die Musik und Kunstuniversität Wien und die Anton-Bruckner-Universität.

Intendant Zeno Stanek: „Heuer gibt es außerdem Kooperationen mit Tschechien, Deutschland, Schweiz, Slowenien und der Ukraine. Der Trend geht in Richtung Internationalität.“
Christoph Chromy

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