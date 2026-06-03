Litschauer Festival wird internationaler

„Hin & Weg“ – unter diesem Motto geht von 9. bis 16. August das Theaterfestival in Listschau im Waldviertel über die Bühne. Auch Kooperation mit Universitäten wird bei „Hin & Weg“ immer intensiver.
Das Litschauer Theaterfestival „Hin & Weg“ startet heuer in seine 9. Saison. Von 7. bis 16. August dreht sich alles um „Schuld und Schönheit“. Rund 120 Veranstaltungen rücken dieses Motto in den künstlerischen Fokus: Aufführungen, auch Erst- und Uraufführungen, szenische Lesungen, Hörspiele und Diskussionen finden im Herrenseetheater, im Theaterhaus MOMENT, im BRAUHAUSstadl, in der freien Natur und an außergewöhnlichen Orten in und um Litschau statt.
Vier Hochschulen in Litschau
Die kontinuierliche Einbindung von universitären Ausbildungshäusern der darstellenden Kunst in das Theaterfestival „Hin & Weg“ zeigt sich heuer besonders deutlich. Gleich vier Hochschulen sind in Litschau mit dabei: die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, das Max Reinhardt-Seminar Wien, die Musik und Kunstuniversität Wien und die Anton-Bruckner-Universität.
Intendant Zeno Stanek: „Heuer gibt es außerdem Kooperationen mit Tschechien, Deutschland, Schweiz, Slowenien und der Ukraine. Der Trend geht in Richtung Internationalität.“
Christoph Chromy
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.