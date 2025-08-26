Vorteilswelt
Bei Ausrückungen

Tiroler Schützen diskutieren über Frauen am Gewehr

Tirol
26.08.2025 07:00
Einmal mehr wird über Frauen bei den Schützen diskutiert (Archivbild)
Einmal mehr wird über Frauen bei den Schützen diskutiert (Archivbild)(Bild: Birbaumer Christof)

Nachdem von innen heraus Bedarf entstanden sei, startet der Bund der Tiroler Schützen einen Meinungsbildungsprozess zur Rolle der Frauen in den Kompanien. Diesen ist es bislang nicht erlaubt, mit dem Gewehr auszurücken.

Zwei Mitgliedskompanien hätten beantragt, Frauen als Gewehrschützinnen bei Ausrückungen zuzulassen, teilte der Verband mit. Bisher sei dieses Thema stets nur von außen herangetragen worden, man habe jedoch beschlossen, es erst zu behandeln, wenn von innen Bedarf geäußert werde.

Einen Nachdenkprozess zur Zukunft des Schützenwesens gab es bereits in den Jahren 2016 bis 2018. Im Zuge dessen wurde auch ein Leitmotiv „Wertschätzung der Frauen im Tiroler Schützenwesen“ formuliert, wonach Frauen die einzelnen Vereine wesentlich mitgestalten sollen. Am Schießstand sind Frauen als Schützinnen auch erlaubt, bei Ausrückungen jedoch nur als Marketenderinnen.

Meinungsfindung bei „Viertelbildungstagen“
Der Antrag, der nun einging, müsse laut Landeskommandant Thomas Saurer „verantwortungsvoll und ergebnisoffen“ diskutiert werden. Dazu laden die vier Viertel, in die der Bund der Tiroler Schützen aufgeteilt ist, alle Mitglieder zu „Viertelbildungstagen“ ein. Bildet sich dabei der Wunsch nach einer Veränderung heraus, wird im Winter in einer geheimen Briefwahl abgestimmt. Jede der 235 Tiroler Kompanien hat eine Stimme.

