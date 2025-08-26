Tiroler Schützen diskutieren über Frauen am Gewehr

Meinungsfindung bei „Viertelbildungstagen“

Der Antrag, der nun einging, müsse laut Landeskommandant Thomas Saurer „verantwortungsvoll und ergebnisoffen“ diskutiert werden. Dazu laden die vier Viertel, in die der Bund der Tiroler Schützen aufgeteilt ist, alle Mitglieder zu „Viertelbildungstagen“ ein. Bildet sich dabei der Wunsch nach einer Veränderung heraus, wird im Winter in einer geheimen Briefwahl abgestimmt. Jede der 235 Tiroler Kompanien hat eine Stimme.