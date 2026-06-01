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„Krone zu Mittag“

Gewitter, Elektrotage und Oper im Steinbruch

krone.tv
01.06.2026 14:53
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Star-Koch Johann Lafer spricht erstmals offen über seine Krebs-Diagnose und den schweren Weg zurück ins Leben. Außerdem: Zum Weltbauerntag zeigen wir, vor welchen Herausforderungen Österreichs Landwirte aktuell stehen – von steigenden Auflagen bis zum wirtschaftlichen Druck. Und wir begrüßen Opern-Intendant Daniel Serafin, der kurz vor der Premiere der diesjährigen Oper am Steinbruch steht. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“.

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