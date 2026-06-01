Gewitter, Elektrotage und Oper im Steinbruch

Star-Koch Johann Lafer spricht erstmals offen über seine Krebs-Diagnose und den schweren Weg zurück ins Leben. Außerdem: Zum Weltbauerntag zeigen wir, vor welchen Herausforderungen Österreichs Landwirte aktuell stehen – von steigenden Auflagen bis zum wirtschaftlichen Druck. Und wir begrüßen Opern-Intendant Daniel Serafin, der kurz vor der Premiere der diesjährigen Oper am Steinbruch steht. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“.