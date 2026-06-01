E-Scooter-Unfall: Elfjähriger schwer verletzt

Schwerer Unfall Samstagnachmittag in Eckartsau im Bezirk Gänserndorf: Ein Elfjähriger prallte mit dem E-Scooter gegen einen Pkw und wurde schwer verletzt. Der Bub war ohne Helm unterwegs und dürfte eine Vorrangtafel missachtet haben. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.
Der 11-Jährige war mit seinem E-Scooter auf der Teichgasse unterwegs und wollte in die Untere Hauptstraße einfahren. Dabei dürfte er aus Unachtsamkeit das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ missachtet haben. Der Bub fuhr auf die Landesstraße ein und übersah dabei offenbar den Pkw eines 51-Jährigen aus dem Bezirk Neusiedl am See.
Bewusstlos auf der Fahrbahn
Trotz einer Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der junge E-Scooter-Lenker prallte gegen die rechte Vorderseite des Wagens, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen.
Der Pkw-Lenker leistete sofort Erste Hilfe. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der schwer verletzte Bub mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 18 ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der Autofahrer und seine Ehefrau, die am Beifahrersitz saß, blieben unverletzt.
Kein Helm, keine Blinker
Der Unfall ereignete sich nur wenige Wochen nach dem Inkrafttreten neuer E-Scooter-Regeln in Österreich. Seit 1. Mai gilt für Kinder unter 16 Jahren eine Helmpflicht. Zudem müssen E-Scooter mit Blinkern ausgestattet sein. Laut Polizei trug der Elfjährige keinen Helm, außerdem war sein E-Scooter nicht mit Blinkern versehen.
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