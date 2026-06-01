E-Scooter-Unfall: Elfjähriger schwer verletzt

Der 11-Jährige war mit seinem E-Scooter auf der Teichgasse unterwegs und wollte in die Untere Hauptstraße einfahren. Dabei dürfte er aus Unachtsamkeit das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ missachtet haben. Der Bub fuhr auf die Landesstraße ein und übersah dabei offenbar den Pkw eines 51-Jährigen aus dem Bezirk Neusiedl am See.