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Mehr als 80 Prozent

Landarbeiter: ÖVP verteidigt in Kammer Vormacht

Niederösterreich
31.05.2026 17:59
(Bild: P. Huber)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

Einen politischen Stimmungstest gab es gestern, Sonntag, in Niederösterreich.  21.001 Landarbeiter konnten im Rahmen der Kammerwahlen abstimmen.

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Das Team um Andreas Freistetter (NÖAAB/FCG) schaffte bei der Landarbeiterkammerwahl in Niederösterreich satte 80,49 Prozent (33 Mandate). Die SPÖ-Liste unter Karl Orthaber fällt indes von sieben auf drei Sitze (8,71 Prozent). Die Freiheitlichen holten mit ihrem Spitzenkandidaten Herbert Kammerhofer  bei dem Urnengang knapp zehn Prozent und damit vier Mandate.

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