Landarbeiter: ÖVP verteidigt in Kammer Vormacht

Einen politischen Stimmungstest gab es gestern, Sonntag, in Niederösterreich. 21.001 Landarbeiter konnten im Rahmen der Kammerwahlen abstimmen.
Das Team um Andreas Freistetter (NÖAAB/FCG) schaffte bei der Landarbeiterkammerwahl in Niederösterreich satte 80,49 Prozent (33 Mandate). Die SPÖ-Liste unter Karl Orthaber fällt indes von sieben auf drei Sitze (8,71 Prozent). Die Freiheitlichen holten mit ihrem Spitzenkandidaten Herbert Kammerhofer bei dem Urnengang knapp zehn Prozent und damit vier Mandate.
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