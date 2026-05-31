A convincing 4-1 victory
Switzerland wins friendly against Austria’s World Cup opponent
A clear victory for Switzerland: The Swiss defeated Jordan, Austria’s World Cup group opponent, 4-1 in a friendly match in St. Gallen!
The Swiss, coached by Murat Yakin, were clearly superior. Breel Embolo (28th minute) with his 24th international goal and captain Granit Xhaka (45th+10) each scored from the penalty spot following fouls, with Dan Ndoye (33rd minute) also finding the net in between. Johan Manzambi also had some bad luck when he hit the post (23').
Thunderstorm causes early final whistle
For Jordan, only Mousa Al-Tamari posed a threat in the first half, running alone toward goalkeeper Yvon Mvogo but failing to beat him (30th minute). After the break, following Jordan’s consolation goal by Odeh Al Fakhouri (52nd minute), Fassnacht (79th minute) sealed the deal.
The thunderstorm that broke out shortly thereafter led to the match being called off before the 90 minutes were up.
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