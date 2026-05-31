The shock was too much
Victim (80) collapses and dies after phone scam
A malicious phone call from scammers cost an elderly woman in Germany her life. The perpetrators had posed as police officers to Ursula W. and tricked the senior citizen into handing over her entire fortune...
They told the 80-year-old woman that a gang of burglars was targeting her home in Hamburg. So the “police” offered to pick up all her valuables and cash from her home and take them to a safe location.
The retiree believed the alleged officer and actually placed family jewelry and nearly 100,000 euros in cash outside her front door, where a supposed colleague was supposed to pick everything up. It was only later that the woman realized she had fallen for a vicious scam.
The shock was immense. In a panic, she grabbed the phone and called her daughter Bettina. Her last words: “Tine, Tine, my heart, my heart.” Shortly thereafter, the 80-year-old suffered a ruptured pericardium. Emergency responders were alerted, but for Ursula W., any help came too late.
To this day, the perpetrators have not been apprehended. The investigation has since been closed.
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