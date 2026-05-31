Graz: Sperren wegen Arbeiten an Eisenbahnbrücke

Ab Montag wird die Eisenbahnbrücke in der Grazer Triesterstraße erneuert. Die Straße wird in diesem Bereich von 8. Juni bis 13. September für den Verkehr gesperrt sein, die Bahnstrecke ist es dann von 8. bis 23. August. Die Arbeiten sollen Ende September fertig sein.
Die ÖBB erneuern die Eisenbahnbrücke in der Triesterstraße zwischen Graz Hauptbahnhof und Graz Ostbahnhof. Ziel ist es, die rund 50 Jahre alte Konstruktion technisch auf den neuesten Stand zu bringen und langfristig einen sicheren und zuverlässigen Bahnverkehr zu gewährleisten. Insgesamt investieren die ÖBB etwa 1,5 Millionen Euro.
Die Bauarbeiten starten am Montag, 1. Juni. Die entscheidende Bauphase erfolgt von 8. bis 23. August. In diesem Zeitraum wird das Tragwerk ausgehoben, saniert und wieder eingesetzt. Dafür ist eine Gesamtstreckensperre zwischen Graz Hauptbahnhof und Gleisdorf notwendig. Für Fahrgäste wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
Auch für Autofahrer muss die Triesterstraße für mehrere Monate gesperrt werden. Zwischen 8. Juni und 13. September gibt es eine Umleitung im Bereich der Verbindung von Triesterstraße zum Karlauergürtel entlang der Justizanstalt Karlau. Auch Geh- und Radwege sind betroffen.
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