Motorradunfall: 57-Jähriger verletzte sich schwer

Rettungswagen zufällig in der Nähe

Ein Rettungswagen des Grünen Kreuz Steiermark, der zufällig in der Nähe war, eilte zur Einsatzstelle. Gemeinsam mit zwei ebenfalls alarmierten First Respondern wurde der schwer verletzte Motorradfahrer notfallmedizinisch erstversorgt und stabilisiert. Anschließend wurde er mit dem Helikopter Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.