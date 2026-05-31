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Gegen Auto geprallt

Motorradunfall: 57-Jähriger verletzte sich schwer

Steiermark
31.05.2026 14:16
Das sonnige Wetter lockt Motorradfahrer auf die Straßen – und hat viele Unfälle zur Folge ...
Das sonnige Wetter lockt Motorradfahrer auf die Straßen – und hat viele Unfälle zur Folge (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Sonntagmorgen krachte in St. Stefan ob Stainz ein Motorradfahrer (57) gegen einen Pkw und verletzte sich schwer. Man brachte ihn mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz.

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Am Sonntag gegen 9 Uhr ereignete sich unmittelbar vor dem Ortsgebiet von St. Stefan ob Stainz ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Auto und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Einsatz für das Grüne Kreuz
Einsatz für das Grüne Kreuz(Bild: Grünes Kreuz)

Rettungswagen zufällig in der Nähe
Ein Rettungswagen des Grünen Kreuz Steiermark, der zufällig in der Nähe war, eilte zur Einsatzstelle. Gemeinsam mit zwei ebenfalls alarmierten First Respondern wurde der schwer verletzte Motorradfahrer notfallmedizinisch erstversorgt und stabilisiert. Anschließend wurde er mit dem Helikopter Christophorus 12 ins LKH Graz geflogen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

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