Photos have surfaced
Is an ÖSV star now also set to join Van Deer?
U.S. ski ace Paula Moltzan has done it. So have the British Carrick-Smith brothers. And so have the Norwegian technical specialists Hans Grahl-Madsen and Eirik Hystad Solberg. They all plan to rely on skis from Marcel Hirscher’s Van Deer workshop in the future. Now, a prominent name from the ÖSV team could soon join them.
On September 18, 2025, ÖSV ski jumper Eva Pinkelnig suffered a serious crash upon landing during the second round of the Grand Prix competition in Predazzo, Italy. The sobering diagnosis at the time: torn cruciate ligaments and both the medial and lateral menisci in her left knee, plus cartilage damage. Season over, Olympic dream shattered. There was even speculation about the end of her career!
End of career not an option
But the Dornbirn native quickly made it clear after her successful surgery at the Hochrum Sanatorium under Dr. Christian Fink that she wanted to continue. “That’s not how my story ends,” the 2022/23 Overall World Cup champion explained at the time. Currently, the 38-year-old is on a beach vacation, but in general she is working very focused and successfully on her comeback—on Marcel Hirscher’s Van Deer skis?
Eyes only on Van Deer
She recently posted photos from her visit to the company’s headquarters in Salzburg. Although the skis from her current equipment supplier, Augment—the sister brand—are also manufactured there, in the photos Eva was holding only Van Deer skis in her hands...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.