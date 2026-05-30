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Is an ÖSV star now also set to join Van Deer?

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30.05.2026 18:25
Stefan Kraft, Eva Pinkelnig, Anna Gandler, and Mika Vermeulen (from left) also have big plans ...
Stefan Kraft, Eva Pinkelnig, Anna Gandler, and Mika Vermeulen (from left) also have big plans for the new season.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

U.S. ski ace Paula Moltzan has done it. So have the British Carrick-Smith brothers. And so have the Norwegian technical specialists Hans Grahl-Madsen and Eirik Hystad Solberg. They all plan to rely on skis from Marcel Hirscher’s Van Deer workshop in the future. Now, a prominent name from the ÖSV team could soon join them.

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On September 18, 2025, ÖSV ski jumper Eva Pinkelnig suffered a serious crash upon landing during the second round of the Grand Prix competition in Predazzo, Italy. The sobering diagnosis at the time: torn cruciate ligaments and both the medial and lateral menisci in her left knee, plus cartilage damage. Season over, Olympic dream shattered. There was even speculation about the end of her career!

End of career not an option
But the Dornbirn native quickly made it clear after her successful surgery at the Hochrum Sanatorium under Dr. Christian Fink that she wanted to continue. “That’s not how my story ends,” the 2022/23 Overall World Cup champion explained at the time. Currently, the 38-year-old is on a beach vacation, but in general she is working very focused and successfully on her comeback—on Marcel Hirscher’s Van Deer skis?

Eyes only on Van Deer
She recently posted photos from her visit to the company’s headquarters in Salzburg. Although the skis from her current equipment supplier, Augment—the sister brand—are also manufactured there, in the photos Eva was holding only Van Deer skis in her hands...

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