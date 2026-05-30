Medical care twice as expensive
Starting in June: Premium Shock for Public Employees
The Insurance Institution for Public Servants, Railways, and Mining (BVAEB) will increase the deductible (“treatment contribution”) from the current 10 percent to 20 percent effective June 1. The BVAEB announced this on its website.
The general assembly approved this measure “to ensure the BVAEB’s service level can be maintained in the future despite the tight budget situation,” according to the website.
According to the announcement, insured individuals and families with low incomes still have the option to be exempted from or granted a waiver of the treatment contribution. In response to an APA inquiry on Saturday, the BVAEB did not provide a statement at this time.
The copayment for doctor visits was halved from 20 to 10 percent on April 1, 2016—at that time still under the name Insurance Institution for Public Servants (BVA). BVA Director General Gerhard Vogel emphasized at the time that this measure represented “another step toward providing financial relief for our insured members.”
On January 1, 2020—following the merger of the BVA with the railway and mining workers’ unions to form the BVAEB—benefits and premiums were harmonized. Since then, railway and mining workers, like civil servants, have also paid a 10 percent copayment for doctor visits.
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