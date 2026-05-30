„Kulturgut Milch“: Tirol erzeugt 462.000 Tonnen

Stimmungskiller und hohe Standards bei Produktion

Hechenberger weiß auch über die Problematiken: Während die Produktionskosten für Landwirte steigen, fallen die Erzeugerpreise. Auch hohe Energiekosten treiben die Kosten in die Höhe: „Die Situation ist herausfordernd und zeigt die Schieflage an der Wertschöpfungsverteilung auf. Daher appelliere ich an unsere Partner, vor allem an den Handel und an die Konsumenten, die heimischen Milchbetriebe bewusst zu unterstützen.“