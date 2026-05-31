Biedermeierfest: Mit dem Kaiserpaar ins Gestern

Elegante Gewänder, historische Gruppen, Musikkapellen und natürlich das Kaiserpaar sorgen für ein eindrucksvolles Gesamtbild. Der große Umzug, Tanz- und Musikaufführungen auf den Bühnen im Curpark und am Hauptplatz sowie Pferdekutschenfahrten machen das Fest zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen, das sie nicht verpassen sollten.