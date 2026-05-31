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In Bad Gleichenberg

Biedermeierfest: Mit dem Kaiserpaar ins Gestern

Steiermark
31.05.2026 04:59
Kaiser und Kaiserin begrüßen die Besucher beim Biedermeierfest in Bad Gleichenberg
Kaiser und Kaiserin begrüßen die Besucher beim Biedermeierfest in Bad Gleichenberg(Bild: CHRISTIAN THOMASER)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Auch heuer steigt am 21. Juni wieder das Biedermeierfest in Bad Gleichenberg und ermöglicht eine stilvolle Reise ins Gestern

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Am 21. Juni verwandelt sich Bad Gleichenberg wieder in eine stilvolle Bühne vergangener Zeiten. Beim traditionellen Biedermeierfest erleben Sie einen Sonntag voller Geschichte, Musik und Genuss – eingebettet in die besondere Atmosphäre unseres Kurortes.

Elegante Gewänder, historische Gruppen, Musikkapellen und natürlich das Kaiserpaar sorgen für ein eindrucksvolles Gesamtbild. Der große Umzug, Tanz- und Musikaufführungen auf den Bühnen im Curpark und am Hauptplatz sowie Pferdekutschenfahrten machen das Fest zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen, das sie nicht verpassen sollten.

Das Programm im Detail

Freitag, 19. Juni  

  • Ab 16 Uhr – Vulkanlandmarkt am Hauptplatz Bad Gleichenberg  
  • Ab 18 Uhr – Bürgerfest in zünftiger Tracht mit den Dampflgeiger

Samstag, 20. Juni  

  • Ab 20 Uhr – Konzert mit den Walzerperlen am Hauptplatz Bad Gleichenberg

Sonntag 21. Juni

  • Ab 9 Uhr – Konzert mit der Trachtenmusikkapelle Trautmannsdorf  
  • 10 Uhr – Start des Umzuges vor dem Kurhaus und am Bahnhof  
  • Ab 11 Uhr – Programm mit Musik und Tanzvereinen auf 2 Bühnen  
  • Zudem gibt es einen kaiserlichen Hofmarkt am Hauptplatz, Aussteller auch im Curpark, ein buntes Kinderprogramm, Kutschenfahrten und ein Gewinnspiel.

Zahlreiche Aussteller präsentieren zudem Kunst- und Schauhandwerk, regionale Produkte und kulinarische Köstlichkeiten. Auch ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, Mitmachangebote und ein Gewinnspiel sorgen für Unterhaltung und lebendige Begegnungen.

Den Auftakt machen der Vulkanlandmarkt mit Bürgerfest am Freitag. Am Samstag spielen die Walzerperlen. Ab 20 Uhr geben Sie ein Konzert mit Melodien von Kalmàn, Lehar und Strauß am Hauptplatz von Bad Gleichenberg.

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