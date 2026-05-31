Biedermeierfest: Mit dem Kaiserpaar ins Gestern

Auch heuer steigt am 21. Juni wieder das Biedermeierfest in Bad Gleichenberg und ermöglicht eine stilvolle Reise ins Gestern
Am 21. Juni verwandelt sich Bad Gleichenberg wieder in eine stilvolle Bühne vergangener Zeiten. Beim traditionellen Biedermeierfest erleben Sie einen Sonntag voller Geschichte, Musik und Genuss – eingebettet in die besondere Atmosphäre unseres Kurortes.
Elegante Gewänder, historische Gruppen, Musikkapellen und natürlich das Kaiserpaar sorgen für ein eindrucksvolles Gesamtbild. Der große Umzug, Tanz- und Musikaufführungen auf den Bühnen im Curpark und am Hauptplatz sowie Pferdekutschenfahrten machen das Fest zu einem besonderen Erlebnis für alle Generationen, das sie nicht verpassen sollten.
Freitag, 19. Juni
Samstag, 20. Juni
Sonntag 21. Juni
Zahlreiche Aussteller präsentieren zudem Kunst- und Schauhandwerk, regionale Produkte und kulinarische Köstlichkeiten. Auch ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, Mitmachangebote und ein Gewinnspiel sorgen für Unterhaltung und lebendige Begegnungen.
Den Auftakt machen der Vulkanlandmarkt mit Bürgerfest am Freitag. Am Samstag spielen die Walzerperlen. Ab 20 Uhr geben Sie ein Konzert mit Melodien von Kalmàn, Lehar und Strauß am Hauptplatz von Bad Gleichenberg.
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