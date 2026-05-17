Zurück in „Liga zwa“: Wacker ist wieder da!

Bei Kaiserwetter und vollem Haus in der Silberstadt Arena war alles angerichtet für eine Wacker-Party.

Auf dem Platz ließ Schwarz-Grün dann aber nichts anbrennen. Anderson Rodriguez brachte die Innsbrucker in Führung, Adrian Lechl erhöhte wenig später auf 2:0. „Komfortabel geht‘s in die Kabine“, grinste Präsident Hannes Rauch.