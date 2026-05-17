And that’s for his 30th
Welcome to the club! Didi Kühbauer is the tenth
Just as he wore the number 10 on his jersey for many years as a player, Didi Kühbauer is now also number ten in a very special, elite circle: As of today, the LASK head coach is the tenth man in Bundesliga history (since 1974) to win the championship both as a player and as a coach. And that, of all times, on the “30th.”
Yes, it has been almost exactly 30 years since Didi Kühbauer first lifted the championship trophy toward the sky. On June 1, 1996, Rapid, with playmaker—and number ten—Didi Kühbauer, won 2-0 against Sturm Graz in a memorable “final” on the pitch of the seething Happel Stadium. For Kühbauer, it was the crowning achievement of his career at that time.
To mark his 30th birthday, “Don Didi” gave himself an anniversary gift by also winning the title as head coach of LASK—a feat that only nine highly prominent figures had previously achieved in Bundesliga history.
Thomas Parits
Champion as a player: (FK Austria Vienna – 1968/69, 1969/70) From the Bundesliga: 1977/78, 1978/79
Champion as a coach: FK Austria Vienna – 1984/85
Herbert Prohaska
Champion as a player: FK Austria Vienna – 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1983/84, 1984/85, 1985/86
Champion as a coach: FK Austria Vienna – 1990/91, 1991/92
Heribert Weber
Championship titles as a player: SK Rapid Vienna – 1981/82, 1982/83, 1986/87, 1987/88, Austria Salzburg – 1994
Champion as a coach: SV Austria Salzburg – 1996/97
Walter Schachner
Champion as a player: FK Austria Vienna – 1978/79, 1979/80, 1980/81
Champion as coach: Grazer AK – 2003/04
Josef Hickersberger
Champion as a player: (FK Austria Vienna – 1968/69, 1969/70) First Bundesliga title: SK Rapid Vienna – 1981/82
Champion as coach: SK Rapid Vienna – 2004/05
Peter Pacult
Champion as a player: FC Swarovski Tirol – 1988/89, 1989/90
Champion as coach: SK Rapid Vienna – 2007/08
Franco Foda
Champion as a player: Sturm Graz – 1997/98, 1998/99
Champion as a coach: SK Sturm Graz – 2010/11
Peter Stöger
Champion as a player: FK Austria Vienna – 1990/91, 1991/92, 1992/93; SK Rapid Vienna – 1995/96
Champion as a coach: FK Austria Vienna – 2012/13
Adi Hütter
Champion as a player: SV Salzburg – 1993/94, 1994/95, 1996/97
Champion as coach: Red Bull Salzburg – 2014/15
As of today, the number of club members has reached double digits. Thanks to Didi Kühbauer.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.