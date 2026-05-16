MotoGP
Alex Marquez Wins Sprint Race in Barcelona
Ducati rider Alex Marquez won the MotoGP Sprint race at the Catalan Grand Prix. On Saturday in Montmeló, north of Barcelona, the Catalan rider prevailed in the closest sprint finish in history, edging out his compatriot Pedro Acosta (KTM) and Fabio Di Giannantonio (Ducati).
Acosta, who finished just 41 thousandths of a second behind, overtook the Italian in the World Championship standings and provisionally moved back up to third place.
Here are the results:
Acosta will also start from pole position in Sunday’s race (2:00 p.m./live on ServusTV, Sky). World Championship leader Marco Bezzecchi (Aprilia) could not get past twelfth place on the starting grid after running off into the gravel. He finished ninth in the sprint.
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