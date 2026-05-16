Viele Spenden: Herzliches Danke an „Krone“-Leser!

Die erstmalige Licht ins Dunkel-Aktion der „Krone“ brachte ein Rekordergebnis. Der Betrag kommt dem Verein „Frauen aus allen Ländern“ zugute.
Groß war die Freude, als nun das Ergebnis der Licht ins Dunkel-Aktion bekannt wurde, die die Progress Werbung mit Partnern alljährlich initiiert und die erstmals auch die „Tiroler Krone“ unterstützte. Mit an Bord sind etwa die Innsbrucker Verkehrsbetriebe, die eine Straßenbahngarnitur mit den Logos aller Partner ganzjährig durch Innsbruck rollen lassen.
Aber: Dank der Spenden vieler „Krone“-Leser kam die neue Rekordsumme von 14.857,90 Euro zusammen. Aufgerundet wurde der Betrag von der Tiroler Sparkasse auf 16.000 Euro. Das Geld kommt dem Verein „Frauen aus allen Ländern“ zugute, der damit Kindern mit unterschiedlichsten Problemen helfen will. „Uns allen ist es wichtig, dass Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Startbedingungen – gute Chancen für ihre Zukunft bekommen. Jede einzelne Spende ist toll“, betonten alle Partner.
Spenden weiterhin möglich
Die „Licht ins Dunkel-Tram“ ist nach wie vor in Innsbruck unterwegs. Und erinnert täglich, dass jede Spende zählt. Spenden weiterhin möglich an: Konto AT11 2050 3033 0220 8776
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