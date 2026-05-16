Viele Spenden: Herzliches Danke an „Krone“-Leser!

Aber: Dank der Spenden vieler „Krone“-Leser kam die neue Rekordsumme von 14.857,90 Euro zusammen. Aufgerundet wurde der Betrag von der Tiroler Sparkasse auf 16.000 Euro. Das Geld kommt dem Verein „Frauen aus allen Ländern“ zugute, der damit Kindern mit unterschiedlichsten Problemen helfen will. „Uns allen ist es wichtig, dass Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Startbedingungen – gute Chancen für ihre Zukunft bekommen. Jede einzelne Spende ist toll“, betonten alle Partner.