Katze angeschossen und lebensgefährlich verletzt

Bereits Anfang Mai wurde im oststeirischen Gersdorf an der Feistritz eine Katze mit einem Luftdruckgewehr angeschossen. Das Tier erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nun sucht die Polizei um Hinweise.
Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen 4. und 8. Mai im Raum Gschmaier (Gemeinde Gersdorf). Die Katze wurde von einem Schuss aus einem Luftdruckgewehr am Hals getroffen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.
Bei der Untersuchung durch einen Tierarzt wurde das Projektil festgestellt. Die bisherigen Ermittlungen nach dem Schützen blieben erfolglos, die Polizeiinspektion Pischelsdorf ersucht daher um Hinweise unter der Nummer 059133/6267.
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