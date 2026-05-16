So versorgt Steirer ganze Region mit Lebensrettern

Alois Moser war Mittelschullehrer und Gemeinderat, wird nächstes Jahr 75 Jahre alt, ist seit 2000 ehrenamtlich beim Roten Kreuz – nun ist es ihm ein Herzensanliegen, ausreichend Defibrillatoren in den Gemeindegebieten von Thörl und Aflenz zu platzieren und gleichzeitig die Bevölkerung zu Schulungen zu bewegen. Der Startschuss für das Projekt „Leben retten lernen“ war Ende Oktober des Vorjahres. Seit November laufen die kostenlosen Kurse, derzeit an jedem ersten und dritten Samstag im Monat. Unterstützung kommt von den Bürgermeistern Hubert Lenger (Aflenz) und Christian Polaschek (Thörl). Bisher kamen rund 80 Personen, die 100er-Marke ist das nächste große Ziel.