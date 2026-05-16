Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schulungen und „Defis“

So versorgt Steirer ganze Region mit Lebensrettern

Steiermark
16.05.2026 11:00
Im Ernstfall zählte jede Minute!
Im Ernstfall zählte jede Minute!(Bild: Peter Tomschi)
Porträt von Peter Bernthaler
Von Peter Bernthaler

Die Gemeinden Thörl und Aflenz werden im Sommer flächendeckend mit lebensrettenden Defibrillatoren ausgestattet, dazu wurden schon fast 100 Personen für den Einsatz geschult. Dahinter steht eine private Initiative mit Luis Moser als treibende Kraft.

0 Kommentare

Alois Moser war Mittelschullehrer und Gemeinderat, wird nächstes Jahr 75 Jahre alt, ist seit 2000 ehrenamtlich beim Roten Kreuz – nun ist es ihm ein Herzensanliegen, ausreichend Defibrillatoren in den Gemeindegebieten von Thörl und Aflenz zu platzieren und gleichzeitig die Bevölkerung zu Schulungen zu bewegen. Der Startschuss für das Projekt „Leben retten lernen“ war Ende Oktober des Vorjahres. Seit November laufen die kostenlosen Kurse, derzeit an jedem ersten und dritten Samstag im Monat. Unterstützung kommt von den Bürgermeistern Hubert Lenger (Aflenz) und Christian Polaschek (Thörl). Bisher kamen rund 80 Personen, die 100er-Marke ist das nächste große Ziel.

Geräte auch in entlegenen Regionen
Mit dem Thörler Hausarzt Giselher Sperka wurde der Bedarf an Defibrillatoren in den beiden Kommunen erhoben. Ergebnis: 20 Geräte. Dabei wurde den weitläufigen Gemeindegebieten Rechnung getragen, schließlich soll etwa auch der Bodenbauer in St. Ilgen versorgt sein. Wichtig: Im Freien brauchen die Geräte einen schützenden Kasten mit Stromanschluss.

Der Obersteirer Luis Moser ist treibende Kraft des Projekts.
Der Obersteirer Luis Moser ist treibende Kraft des Projekts.(Bild: Peter Bernthaler)

Moser spricht Privatpersonen und lokale Unternehmen an, welchen Beitrag sie für die „Defi“-Anschaffung leisten wollen. Bisher gibt es eine Gesamt-Zusage über rund 26.000 Euro. Mit einer Wiener Medizintechnik-Firma wurde ein Spezialpreis ausgehandelt: Ein Gerät kostet demnach 1600 Euro.

„Das Wichtigste ist der Ersthelfer“
Wie wichtig die Initiative ist, zeigt die Statistik: 2024 sind in der Steiermark rund 3700 Menschen an chronischen Herzleiden, Schlaganfall und Herzinfarkt gestorben. „Die meisten Notfälle passieren innerhalb der Familien. Der Wichtigste in der Rettungskette ist der Ersthelfer. Wenn dieser in den ersten Minuten nichts macht, hat es meist gar keinen Sinn mehr, dass der Notarzt kommt“, bricht Moser die Lanze für breite „Defi“-Versorgung. Jede Minute ohne Defibrillator senkt die Überlebenschance um zehn Prozent.

Es laufen auch Gespräche mit Schuldirektionen, um Schüler in das Projekt einzubeziehen. Moser ist überzeugt, dass jeder ab etwa elf Jahren den Umgang lernen kann: „Die Maßnahmen sind kinderleicht und man kann auch nichts falsch machen, da die Schritte durch das Gerät angesagt werden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.05.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
176.241 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
156.397 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
147.222 mal gelesen
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1727 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
966 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
834 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf