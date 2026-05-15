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Rätsel um die Ursache

Mitten in der Nacht: Autos plötzlich in Flammen

Tirol
15.05.2026 08:14
Rund 30 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an.
Rund 30 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an.(Bild: Stadtfeuerwehr Imst, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Freitag im Tiroler Imst: Ein vor einem Wohnhaus geparktes Auto geriet plötzlich in Brand – die Flammen griffen auf zwei weitere Fahrzeuge über, die ebenfalls komplett bzw. schwer beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar.

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Kurz vor Mitternacht wurde die Stadtfeuerwehr Imst zu dem Fahrzeugbrand am Streleweg alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein  Auto bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen schließlich auch auf die links und rechts daneben parkenden Pkw über.

Zitat Icon

Zwei Autos sind komplett ausgebrannt, das dritte wurde schwer beschädigt.

Roland Thurner, Feuerwehrkommandant Imst

Knapp 30 Feuerwehrleute im Einsatz
Die Feuerwehrleute – alles in allem waren 29 Kräfte mit vier Fahrzeugen angerückt – begannen mit dem Löschangriff. „Zwei Autos sind komplett ausgebrannt, das dritte wurde schwer beschädigt“, schildert Feuerwehrkommandant Roland Thurner gegenüber der „Krone“. Unter anderem seien die Scheiben geborsten.

Gegen 0.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben.
Gegen 0.30 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben.(Bild: Stadtfeuerwehr Imst, Krone KREATIV)

Polizei ermittelt zur Brandursache
Gegen 0.30 Uhr konnte schlussendlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache laufen.

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