Mitten in der Nacht: Autos plötzlich in Flammen

Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Freitag im Tiroler Imst: Ein vor einem Wohnhaus geparktes Auto geriet plötzlich in Brand – die Flammen griffen auf zwei weitere Fahrzeuge über, die ebenfalls komplett bzw. schwer beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand, die Ursache ist noch unklar.
Kurz vor Mitternacht wurde die Stadtfeuerwehr Imst zu dem Fahrzeugbrand am Streleweg alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand ein Auto bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen schließlich auch auf die links und rechts daneben parkenden Pkw über.
Zwei Autos sind komplett ausgebrannt, das dritte wurde schwer beschädigt.
Roland Thurner, Feuerwehrkommandant Imst
Knapp 30 Feuerwehrleute im Einsatz
Die Feuerwehrleute – alles in allem waren 29 Kräfte mit vier Fahrzeugen angerückt – begannen mit dem Löschangriff. „Zwei Autos sind komplett ausgebrannt, das dritte wurde schwer beschädigt“, schildert Feuerwehrkommandant Roland Thurner gegenüber der „Krone“. Unter anderem seien die Scheiben geborsten.
Polizei ermittelt zur Brandursache
Gegen 0.30 Uhr konnte schlussendlich „Brand aus“ gegeben werden. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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