Engagement gewürdigt: Junges Ehrenamt strahlte

Mit „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ würdigten Tirol, Südtirol und das Trentino kürzlich zum fünften Mal herausragendes ehrenamtliches Engagement in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Bei der Verleihung der Preise, die heuer in Bozen stattfand, wurden insgesamt 21 Einzelpersonen und acht Projekte aus der Europaregion ausgezeichnet, darunter 11 Persönlichkeiten und zwei Projekte aus Tirol.