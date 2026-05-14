Engagement gewürdigt: Junges Ehrenamt strahlte

In Bozen holte die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino jüngst verschiedene Persönlichkeiten und Initiativen vor den Vorhang, die mit ihrem Engagement wichtige Jugendarbeit leisten.
Mit „Glanzleistung – das junge Ehrenamt“ würdigten Tirol, Südtirol und das Trentino kürzlich zum fünften Mal herausragendes ehrenamtliches Engagement in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Bei der Verleihung der Preise, die heuer in Bozen stattfand, wurden insgesamt 21 Einzelpersonen und acht Projekte aus der Europaregion ausgezeichnet, darunter 11 Persönlichkeiten und zwei Projekte aus Tirol.
Die Einsatzgebiete der ausgezeichneten Ehrenamtlichen reichen von Jugend- und Blaulichtorganisationen über Sport- und Kulturvereine bis hin zu kirchlichen und schulischen Initiativen.
Junge Menschen, die sich freiwillig engagieren, übernehmen Verantwortung, schaffen Gemeinschaft und gestalten unsere Zukunft aktiv mit.
Euregio-Präsident und LH Anton Mattle
Projekte für Nachhaltigkeit und psychische Gesundheit
Auch die beiden geehrten Projekte gehen in unterschiedliche Richtungen: Die Kampagne „Alles steht Kopf“ der Landesschülervertretung Tirol machte psychische Belastungen junger Menschen sichtbar, rückte mentale Gesundheit an Tirols Schulen in den Fokus und setzte Impulse in Politik und Gesellschaft.
Das zweite ausgezeichnete Tiroler Projekt heißt „Insa Zukunft in kloane Händ“ und wurde von der Jungbauernschaft/Landjugend Aurach bei Kitzbühel initiiert. In 13 Projekttagen wurden Kindern ab dem Kindergartenalter spielerisch die Themen Nachhaltigkeit, Natur und Selbstwirksamkeit vermittelt – etwa beim Brotbacken oder Aufforsten.
Zusammenarbeit über Grenzen hinweg
Als grenzüberschreitendes Projekt wurde die EuregioYoungJury des Filmclub Bozen gewürdigt. Es bringt Jugendliche aus Tirol, Südtirol und dem Trentino zusammen, die im Rahmen des Bolzano Film Festival Bozen Filme sichten, diskutieren und gemeinsam einen Preis vergeben.
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