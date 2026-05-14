Zeitungslieferant auf Moped kollidierte mit Pkw

Ein Zeitungszusteller dürfte am Donnerstagmorgen mit seinem Moped in Graz zu schnell unterwegs gewesen sein und kollidierte mit einem Pkw. Der Mann wurde schwer verletzt.
Am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr war ein 36-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf dem Gadollaweg in Graz-Puntigam in Richtung Norden unterwegs. Zur selben Zeit kam ein 46-Jähriger, der gerade Zeitungen auslieferte, mit einem Moped aus der Fußgängerzone aus westlicher Richtung in die Straße. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der 46-Jährige zu Sturz kam und sich schwere Verletzungen zuzog.
Der Mopedfahrer wurde vom Roten Kreuz behandelt und anschließend in das UKH Graz gebracht. Laut Angaben des 36-Jährigen und einer Zeugin dürfte er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und während der Fahrt mit einem Mobiltelefon hantiert haben. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.