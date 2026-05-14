Zeitungslieferant auf Moped kollidierte mit Pkw

Am Donnerstagmorgen gegen 7.20 Uhr war ein 36-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf dem Gadollaweg in Graz-Puntigam in Richtung Norden unterwegs. Zur selben Zeit kam ein 46-Jähriger, der gerade Zeitungen auslieferte, mit einem Moped aus der Fußgängerzone aus westlicher Richtung in die Straße. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der 46-Jährige zu Sturz kam und sich schwere Verletzungen zuzog.