Pkw-Lenker übersah Biker: Crash bei Überholmanöver

Schwere Folgen hatte ein Überholmanöver am Dienstagnachmittag auf der Loferer Straße in Söll (Bezirk Kufstein)! Dort kollidierte ein Pkw-Lenker mit einem Motorradlenker. Der Biker kam von der Straße ab und musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Der böse Zwischenfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Dort war ein 63-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs. Auch ein 58-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw in dieselbe Richtung gefahren.
Vor ihnen fuhren zwei Traktoren. Der Deutsche wollte die beiden Fahrzeuge überholen und fuhr daraufhin auf die Gegenfahrbahn. „Unmittelbar darauf leitete auch der Lenker des Pkw ein Überholmanöver ein, um die vor ihm fahrenden Traktoren zu überholen“, schildert die Polizei.
Dabei dürfte er das Motorrad übersehen haben und kollidierte seitlich mit diesem. Der Deutsche verlor die Kontrolle über das Bike und geriet über die Straße auf eine Böschung und blieb daraufhin dort liegen.
Biker geborgen und in Klinik geflogen
Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und aus der Böschung geborgen. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
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