Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landete in Böschung

Pkw-Lenker übersah Biker: Crash bei Überholmanöver

Tirol
13.05.2026 14:00
Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.
Zahlreiche Einsatzkräfte standen im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Schwere Folgen hatte ein Überholmanöver am Dienstagnachmittag auf der Loferer Straße in Söll (Bezirk Kufstein)! Dort kollidierte ein Pkw-Lenker mit einem Motorradlenker. Der Biker kam von der Straße ab und musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. 

0 Kommentare

Der böse Zwischenfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Dort war ein 63-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs. Auch ein 58-jähriger Einheimischer war mit seinem Pkw in dieselbe Richtung gefahren.

Vor ihnen fuhren zwei Traktoren. Der Deutsche wollte die beiden Fahrzeuge überholen und fuhr daraufhin auf die Gegenfahrbahn. „Unmittelbar darauf leitete auch der Lenker des Pkw ein Überholmanöver ein, um die vor ihm fahrenden Traktoren zu überholen“, schildert die Polizei.

Dabei dürfte er das Motorrad übersehen haben und kollidierte seitlich mit diesem. Der Deutsche verlor die Kontrolle über das Bike und geriet über die Straße auf eine Böschung und blieb daraufhin dort liegen.

Biker geborgen und in Klinik geflogen
Er wurde von den Rettungskräften erstversorgt und aus der Böschung geborgen. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
13.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
126.891 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
115.277 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
98.265 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1483 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
786 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf