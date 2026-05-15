Auf Hödlmosers Spuren zur Fohnsdorfer Hütte

Fohnsdorf blickt auf eine rund 300-jährige Bergbautradition zurück und ist zugleich Ausgangspunkt eines weitläufigen Wegenetzes, das von gemütlichen Spaziergängen bis zu aussichtsreichen Wanderungen auf den Gaaler Höhenzug reicht. Vom Hauptplatz aus lassen sich Ziele wie das Bergbaumuseum, die Ruine Fohnsdorf oder das Versöhnungskreuz auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Wer jedoch eine längere Wanderung mit Ausblicken über das Judenburg-Knittelfelder Becken und die umliegenden Bergregionen sucht, findet mit der Tour zur Fohnsdorfer Hütte eine abwechslungsreiche Route. Entlang der Strecke begegnen uns zudem mehrere Stationen mit Bezug zum Kultbuch „Aus dem Leben Hödlmosers“ von Reinhard P. Gruber.