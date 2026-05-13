Nach Bim-Unfall: 68-Jährige im Spital verstorben

Ein dramatischer Bim-Unfall spielte sich am 10. April im Grazer Bezirk Gries ab. Bei dem Halt in der Station „Roseggerhaus“ wurde eine 68-jährige Frau mit der Hand in der Fahrzeugtür eingeklemmt. Beim Losfahren der Bim wurde die Frau zu Boden gerissen. Man brachte die verletzte Frau ins LKH Graz.