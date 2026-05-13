Nach Bim-Unfall: 68-Jährige im Spital verstorben

Ein Monat nach dem Bim-Unfall in Graz-Gries, bei dem eine 68-Jährige schwer verletzt wurde, gibt es traurige Neuigkeiten: Die Frau erlag ihren Verletzungen im LKH Graz.
Ein dramatischer Bim-Unfall spielte sich am 10. April im Grazer Bezirk Gries ab. Bei dem Halt in der Station „Roseggerhaus“ wurde eine 68-jährige Frau mit der Hand in der Fahrzeugtür eingeklemmt. Beim Losfahren der Bim wurde die Frau zu Boden gerissen. Man brachte die verletzte Frau ins LKH Graz.
Frau erlag ihren Verletzungen
Ein Monat später nun die traurige Nachricht: Die 68-Jährige verstarb am 6. Mai aufgrund ihrer schweren Verletzungen im Spital. Die Ärzte konnten ihr leider nicht mehr helfen.
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