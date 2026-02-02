Neues Hotel mit Fünf-Sterne-Komfort für Schladming

„Ich bin stolz darauf, dass ich nach fast 15 Jahren als Gastgeberin der Tischlerei nun das nōa Schladming mit meinem langjährigen, motivierten Team eröffnen darf. Es wird weiterhin ein Treffpunkt für Genussliebhaber sein und darüber hinaus im Hotel mit vielen Details überraschen“, zeigt sich die Geschäftsführerin begeistert. Unterstützt wird sie dabei aber nicht nur von ihrem Team, sondern auch von Mama Margreth Danklmaier, die der Eröffnung ebenso entgegenfiebert.