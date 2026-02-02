Neues Hotel mit Fünf-Sterne-Komfort für Schladming

Das beliebte Restaurant „Die Tischlerei“ in Schladming wird zu einem gehobenen Hotel. Erstmals wird Fünf-Sterne-Komfort in der Region erwartet. Die Vorbereitungen bis zur Eröffnung laufen bereits auf Hochtouren.
Während sich so mancher Obersteirer noch vom Schladminger Nightrace-Doppelpack in der vergangenen Woche erholt, laufen die Vorbereitungen für das nächste große Event im Ennstal bereits auf Hochtouren – denn Anfang Juni findet erstmals ein Summer Opening am Fuße der Planai statt. Pünktlich dazu öffnet das „nōa Schladming“ seine Hoteltüren.
Die Eigentümer des gehobenen Hotels sind in der Region aber keine Fremden: Bereits seit 15 Jahren betreibt Familie Danklmaier/Walcher das Restaurant „Die Tischlerei“, im Frühjahr erfüllt sich nun endlich der Traum des eigenen Hotels. „Es war von Anfang an der Plan, hier ein Hotel zu eröffnen“, verrät Stephanie Walcher, Geschäftsführerin des „nōa Schladming“.
Sauna, Sky-Pool und 1000 Sterne
Das Herzensprojekt der Steirerin ist aber nicht bloß irgendein weiteres Hotel im Ennstal, es soll das erste Fünf-Sterne-Hotel der Region werden. „Für die Zertifizierung ist bereits alles im Gange“, bestätigt Walcher.
Das nōa Schladming wird weiterhin ein Treffpunkt für Genussliebhaber sein und darüber hinaus im Hotel mit vielen Details überraschen.
Stephanie Walcher
Bild: Christian Jauschowetz
Die Highlights im neuen Hotel werden ein Sky-Pool mit Blick in die umliegenden Berge, eine Sauna, ein Dampfbad und ein Fitnessraum. Zudem verspricht das „1000 Sternezimmer“ mit gläserner Decke eine einzigartige Sicht auf den Himmel über Schladming.
Bewährtes bleibt gleich
Aber nicht alles verändert sich: „Die Tischlerei“ wurde zwar renoviert, ist aber bereits seit November wieder unter neuem Namen für Gäste geöffnet und gibt einen Vorgeschmack auf das neue Hotel. Das bewährte kulinarische Konzept bleibt dabei gleich und entwickelt sich weiter.
„Ich bin stolz darauf, dass ich nach fast 15 Jahren als Gastgeberin der Tischlerei nun das nōa Schladming mit meinem langjährigen, motivierten Team eröffnen darf. Es wird weiterhin ein Treffpunkt für Genussliebhaber sein und darüber hinaus im Hotel mit vielen Details überraschen“, zeigt sich die Geschäftsführerin begeistert. Unterstützt wird sie dabei aber nicht nur von ihrem Team, sondern auch von Mama Margreth Danklmaier, die der Eröffnung ebenso entgegenfiebert.
