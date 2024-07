Das sind Österreichs größte Beton-Bausünden

Im Rahmen einer Ausstellung hat Greenpeace am Dienstag die neun Gewinnerprojekte der Initiative „Österreichs 9 Betonschätze“ im Wiener Museumsquartier präsentiert. An die Verantwortlichen der Bauprojekte wurden Preise für „herausragende Betonverdienste“ versendet, so die Umweltorganisation. Zu Bundeslandsiegern in diesem Negativwettbewerb wurden etwa die Stadtstraße in Wien, die Ostumfahrung Wiener Neustadt in Niederösterreich oder in Vorarlberg die „Tunnelspinne“ Feldkirch.