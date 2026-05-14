HIGH END Vienna 2026: Klang, Trends, Impulse

Die HIGH END Vienna 2026 vereint Audiotechnik, Gaming, Weltneuheiten und Live-Musik zu einem internationalen Branchentreff mit emotionalem Publikumserlebnis. Im Austria Center Vienna erleben Fachbesucher und Audiofans immersive Klangwelten, Innovationen, Expertentalks und Begegnungen mit Dominique Fils-Aimé.