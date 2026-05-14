HIGH END Vienna 2026: Klang, Trends, Impulse

Die HIGH END Vienna 2026 vereint Audiotechnik, Gaming, Weltneuheiten und Live-Musik zu einem internationalen Branchentreff mit emotionalem Publikumserlebnis. Im Austria Center Vienna erleben Fachbesucher und Audiofans immersive Klangwelten, Innovationen, Expertentalks und Begegnungen mit Dominique Fils-Aimé.
Mit der HIGH END Vienna 2026 beginnt ein neues Kapitel für die weltweit führende Audiomesse. Der neue Standort im Austria Center Vienna steht für Internationalität, moderne Infrastruktur und ein Messeerlebnis, das Technik, Musik und Community enger verbindet als je zuvor. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm zum Entdecken, Vergleichen und Erleben – von audiophilen Klangwelten über immersive Gaming-Setups bis hin zu Live-Musik und Expertentalks.
Musikalischer Glanz mit Dominique Fils-Aimé
Besonderes Highlight der HIGH END Vienna 2026 ist die Präsenz der diesjährigen Markenbotschafterin Dominique Fils-Aimé. Die Künstlerin bringt ihre Perspektive auf Klangqualität, Kreativität und modernes Musikerleben in Talks, Vorführungen und persönliche Begegnungen mit dem Publikum ein. Höhepunkt wird das Konzert am Samstagabend, dem 6. Juni, sein, bei dem die franko-kanadische Sängerin gemeinsam mit ihrer Band live auf der Bühne des ACV stehen wird. Ein Live-Erlebnis, das musikalische Intensität mit audiophiler Präzision verbindet und für jeden unabhängig von einem Messebesuch zugänglich ist.
Audio zum Testen, Erleben und Vergleichen
Auch die beliebten Sonderformate bleiben fester Bestandteil der Messe. Auf der WORLD OF HEADPHONES können Besucher aktuelle Kopfhörer unter realistischen Bedingungen testen und direkt vergleichen. Die Gaming Zone zeigt, wie wichtig hochwertige Audiotechnologie inzwischen auch für interaktive Anwendungen geworden ist und spricht damit gezielt ein jüngeres, technikaffines Publikum an.
Treffpunkt für Trends und Branchenwissen
Mit der X-Pert Stage schafft die Messe zudem Raum für Wissenstransfer und Diskussion. Branchenexperten, Kreative und Medienvertreter sprechen über Trends wie Immersive Audio, Kopfhörer-Technologien und Zukunftsentwicklungen im Audiomarkt. Gleichzeitig bleibt die HIGH END eine wichtige Plattform für Fachbesucher, Marken und Zulieferer: Die IPS - International Parts + Supply stärkt den internationalen B2B-Austausch und fördert Networking entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Innovationen für die Zukunft des guten Tons
Abgerundet wird das Messeerlebnis durch zahlreiche Produktneuheiten, technologische Innovationen und Weltpremieren – von klassischen High-End-Systemen bis zu smarten Audiolösungen für neue Zielgruppen. Die HIGH END Vienna 2026 verbindet damit Tradition und Aufbruch gleichermaßen und macht Audio in all seinen Facetten erlebbar.
Fachbesuchertage:
Publikumstage:
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