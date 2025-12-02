Austro-Sprinterin hat über Zukunft entschieden

Trotz Aufschwung Heeresplatz verloren

Mitverantwortlich für den Leistungsaufschwung der Ernährungswissenschaftlerin in spe, der bei den österreichischen Titelkämpfen am 2. August mit einer Zeit von 11,43 Sekunden über 100 Meter in einem neuen Vorarlberger Rekord gipfelte, war auch die erst im Juni gestartete Zusammenarbeit mit dem St. Galler Coach Christian Gutgsell. „Wir haben in der Zeit eine tolle Beziehung aufgebaut und ich möchte schauen, wie es läuft, wenn wir einen gesamten Saisonaufbau zusammen machen können“, sagt Posch, die trotz des klaren Aufschwungs mit 30. November ihren Status als Heeressportlerin verloren hat. „Sonst läuft es bisher aber gut und ich werde Mitte Jänner in die Hallensaison starten.“