Lange Nacht der Kellergasse lockt ins Weinviertel

In der Kellergasse Kammersdorf führt eine Traktorfahrt durch die Weingärten. Die Kellergasse Poysdorf bietet ein tolles Kinderprogramm und auch musikalisch wird einiges geboten: Alphornbläser sind genauso vertreten wie die Musikschule und der Musikverein Poysdorf. Aussteller präsentieren ihre „Schätze“ und auch Kunsthandwerk gibt es zu bestaunen. In der Kellergasse Untermarkersdorf sind das Pulkautaler Weinbaumuseum und das Atelier einer namhaften Hadreser Künstlerin geöffnet. Es gibt sogar ein Gewinnspiel mit Verlosung.