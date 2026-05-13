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TIPP DER WOCHE

Lange Nacht der Kellergasse lockt ins Weinviertel

Niederösterreich
13.05.2026 15:30
Typische Weinviertler Kellergasse in Mailberg
Typische Weinviertler Kellergasse in Mailberg(Bild: Gisela Puhwein)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Am Freitag den 15. Mai entführen romantische Kellergassen zum Entdecken und Genießen in das schöne Weinviertel.

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Zahlreiche Kellergassen des Weinviertels verwöhnen am Freitag, den 15. Mai, ihre Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm. Der Bogen spannt sich von Geschichten rund um die Presshäuer und das Kellerleben bis hin zu allem Wissenwerten rund um den Wein.

Romantik pur in der Kellergasse Kammersdorf
Romantik pur in der Kellergasse Kammersdorf(Bild: Gritsch)

Dabei nutzen die Kellergassen ihre speziellen örtlichen Gegebenheiten perfekt aus, um allen Gästen wunderschöne Stunden zu bereiten.

In der Kellergasse Kammersdorf führt eine Traktorfahrt durch die Weingärten. Die Kellergasse Poysdorf bietet ein tolles Kinderprogramm und auch musikalisch wird einiges geboten: Alphornbläser sind genauso vertreten wie die Musikschule und der Musikverein Poysdorf. Aussteller präsentieren ihre „Schätze“ und auch Kunsthandwerk gibt es zu bestaunen. In der Kellergasse Untermarkersdorf sind das Pulkautaler Weinbaumuseum und das Atelier einer namhaften Hadreser Künstlerin geöffnet. Es gibt sogar ein Gewinnspiel mit Verlosung.

Abendstimmung in der Kellergasse Sierndorf an der March
Abendstimmung in der Kellergasse Sierndorf an der March(Bild: Leopoldine Rauscher)

Der Hollabrunner Kellergassenverein gestaltet auf dem Kellerkatzenweg einen Rundweg zu den Kellern und magischen Plätzen, wo zehn Zauberer ihre verblüffenden Tricks präsentieren. Die bekannte Zaubergilde DIE MAGISCHE ZEHN macht mit ihren Zaubertricks einfach nur sprachlos. Auch Hexentänze gibt es auf dem Parcours. 

Zauberspaß im Weinkeller in der Kellergasse Hollabrunn
Zauberspaß im Weinkeller in der Kellergasse Hollabrunn(Bild: Kellergassenverein)

Und wem das alles noch zu wenig Magie ist, der begibt sich zur Schwedenkellerführung in die Kellergasse Mistelbach. Dort gibt es nämlich einen noch bestehenden Fluchtgang vom Barnabitenkloster zur Kirche und zum Karner zu entdecken. Auf dem Laternenspaziergang kann es auch sein, dass die Domkröte erscheint und für Gänsehaut sorgt. 

Die Lange Nacht der Kellergasse bietet mit sienem Programm eine Vielfalt, die ganz unglaublich ist: stimmungsvolle Livemusik, interessante Kellerführungen, Unterhaltendes und Spannendes für die jungen Besucher und natürlich köstlich-kulinarische Schmankerl.

Wann geht es los?

Die Kellergasse Kammersdorf startet bereits um 14 Uhr, die weiteren teilnehmenden Kellergassen folgen dann ab 17 Uhr. Auch auf die öffentliche Erreichbarkeit wird geachtet! Einige Kellergassen bieten außerdem  Ersatztermine bei Schlechtwetter an.

Stimmungsvolles Ambiente in der Kellergasse Poysdorf
Stimmungsvolles Ambiente in der Kellergasse Poysdorf(Bild: Michael Reidinger)

Schauen Sie bitte unbedingt auf www.veranstaltungen.niederoesterreich.at nach und informieren Sie sich, damit einem ungetrübten Besuch nichts im Wege steht! Teilweise sind auch Anmeldungen erforderlich.

Alles bereit für ein genussvolles Erlebnis!

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