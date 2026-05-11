Große „Kart Trophy“: Auf die Plätze, fertig, los!

Es ist das erste Mal, dass der MSC Aschau die „Kart Trophy“ veranstaltet. Spannend: 52 Teams – pro Team drei Fahrer – gehen an den Start (Training ab 8 Uhr, Wertungsläufe ab ca. 10 Uhr). Ab dem Viertelfinale werden die Fahrer gewechselt – das heißt: jeder Fahrer kommt zum Einsatz.