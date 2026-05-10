Masters Tournament in Rome
LIVE: Potapova wins first set against Russian
Qualifier Anastasia Potapova has continued her winning streak at the WTA 1000 tennis tournament in Rome. The new Austrian advanced to the round of 16 on Sunday with an impressive 6-3, 6-2 victory in the third round over 20th-seeded Russian Lyudmila Samsonova.
In the round of 16, Potapova will face world No. 5 Jessica Pegula. The American humiliated Switzerland’s Rebeka Masarova 6-0, 6-0.
Here are the match statistics:
Potapova broke Samsonova’s serve for the second time in the first set following a break and a rebreak to take a 4-2 lead. After 47 minutes, she served out the set with only minor difficulties. In the second set, the 25-year-old gave her opponent no chance at all with her aggressive play, quickly taking a 4-0 lead and ending the match after 1 hour and 27 minutes.
Now in the Top 30
Regardless of the tournament’s outcome, the Linz finalist—who most recently reached the semifinals at the 1000-level event in Madrid—will move up from 38th in the world rankings into the Top 30. Potapova has lost all five previous matches against her next opponent, Pegula, but given her current top form, improving that record seems feasible.
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