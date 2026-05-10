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MotoGP at Le Mans

The Grand Prix in Le Mans – LIVE starting at 2 p.m.

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10.05.2026 05:20
Jorge Martin triumphed ahead of Marco Bezzecchi.
Jorge Martin triumphed ahead of Marco Bezzecchi.(Bild: AFP/LOIC VENANCE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

A double victory for Aprilia’s Italian factory team at the Grand Prix in Le Mans! Jorge Martin triumphed on Sunday ahead of his teammate Marco Bezzecchi, with Treckhouse rider Ai Ogura—also riding an Aprilia—rounding out the podium. A bitter blow: Pole-setter Francesco Bagnaia crashed while running in second place. 

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Jorge Martin, Marco Bezzecchi, and Ai Ogura celebrated a historic MotoGP triple victory for Aprilia on Sunday in Le Mans. Former world champion Martin won his first Grand Prix since 2024 after a successful pass on championship leader Bezzecchi with three laps to go; the Spaniard had also triumphed in the sprint race on Saturday. KTM rider Pedro Acosta finished fifth; in the championship standings, the Spaniard is fourth after five races.

(Bild: Kronen Zeitung)

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  While Aprilia occupied all three podium spots for the first time in World Championship history, Ducati suffered a debacle in France. Alex Marquez, who had most recently won ahead of Bezzecchi in Jerez, retired early on after a crash. Shortly before the halfway point of the race, Francesco Bagnaia, who had been running in second place until then, also slid off the track.

The result:

Marc Marquez did not start. The world champion had suffered a metatarsal fracture in a crash during the sprint race. He will miss at least next weekend’s home race in Catalonia. Ahead of that race, three-time winner Bezzecchi leads the World Championship by just one point over Martin. Acosta trails the leader by 44 points.

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