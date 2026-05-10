Pure Gänsehautmomente und Lacher in Kitzbühel

Die KitzMusik GmbH präsentiert das einzige Österreich-Konzert von Andrea Berg im Tennisstadion. Für Freudentränen wird Kabarettist Alex Kristan sorgen. Der Vorverkauf der Tickets läuft bereits.
Auf zahlreiche Lacher unter freiem Himmel dürfen sich die vielen Fans des Kabarettisten Alex Kristan freuen. Mit seinem Erfolgsprogramm „50 Shades of Schmäh“ gastiert er am 3. Juli dieses Jahres im Schloss Kaps in Kitzbühel.
Ein kleiner Vorgeschmack, was das Publikum dabei erwartet: Kristan ist 50 geworden oder wie der Optimist in ihm sagt: „Das erste Lebensdrittel ist vorbei.“ Und weil der Tatendurst trotzdem immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, nimmt er den „Runden“ zum Anlass, um sich mit einem neuen Soloprogramm zu beschenken. Denn wenn man sich von heute auf morgen plötzlich in der Zielgruppe 50+ als sogenannter „Best Ager“ wiederfindet, hilft wahrlich nur noch der Schmäh gegen das Blei in den Beinen und das Silber in den Haaren.
„Vernünftig ist wie tot, nur vorher“
Angeblich soll ja 50 das neue 30 sein. Auch wenn 22 Uhr das neue Mitternacht wird, muss die neue Hautpflege noch lange nicht Voltaren statt Nivea heißen. Es zahlt sich immer noch aus, Haltbarmilch zu kaufen, Diätpläne zu schmieden, Haare zu färben, Zähne zu bleichen – das alles ist etwas für Pop-up-Senioren, die Kraut-Funding als Entgiftungskur sehen. Sein Motto hingegen ist: „Vernünftig ist wie tot, nur vorher“ und er lässt die „Rotzpippn“ wiederauferstehen. Genau am Scheitelpunkt im Leben, der sich zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden abspielt, stellt man sich die Frage, ob früher wirklich alles besser war – und wenn ja, warum nicht? Kurzsichtigkeit wird jetzt mit Weitblick kompensiert und solange die Torte noch teurer ist als die Kerzen drauf, ist man ohnehin nicht alt.
Andrea Berg bringt das Tennisstadion zum Beben
Das Tennisstadion in der Gamsstadt zum Beben bringt am 29. August Andrea Berg. Beim Open Air wird sie mit Superhits wie „Du hast mich tausendmal belogen“, „Ja ich will“ oder „Diese Nacht ist jede Sünde wert“ für viele Gänsehautmomente sorgen. „Ich kann es kaum erwarten, mit euch das Leben zu feiern.“
Es ist das einzige Österreich-Konzert der Künstlerin, die bereits 14 Nummer-eins-Alben hat.
Vorverkauf: kitzmusik.at
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