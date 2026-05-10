Pure Gänsehautmomente und Lacher in Kitzbühel

„Vernünftig ist wie tot, nur vorher“

Angeblich soll ja 50 das neue 30 sein. Auch wenn 22 Uhr das neue Mitternacht wird, muss die neue Hautpflege noch lange nicht Voltaren statt Nivea heißen. Es zahlt sich immer noch aus, Haltbarmilch zu kaufen, Diätpläne zu schmieden, Haare zu färben, Zähne zu bleichen – das alles ist etwas für Pop-up-Senioren, die Kraut-Funding als Entgiftungskur sehen. Sein Motto hingegen ist: „Vernünftig ist wie tot, nur vorher“ und er lässt die „Rotzpippn“ wiederauferstehen. Genau am Scheitelpunkt im Leben, der sich zwischen gepflegt aussehen und gepflegt werden abspielt, stellt man sich die Frage, ob früher wirklich alles besser war – und wenn ja, warum nicht? Kurzsichtigkeit wird jetzt mit Weitblick kompensiert und solange die Torte noch teurer ist als die Kerzen drauf, ist man ohnehin nicht alt.