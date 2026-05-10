„Der Rosenkavalier“ im unendlichen Wirbel der Zeit

Weniger ist mehr? Diesem Motto kann Regisseur Philipp M. Krenn wohl nicht sehr viel abgewinnen. Seine Inszenierung von „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss an der Oper Graz ist eine üppig-rasante Abfolge von kleinen bis mittelgroßen Regie-Ideen, die dem Publikum auf einer sich (fast) ständig kreisenden Drehbühne (Bühne: Momme Hinrichs) wie Häppchen auf einer Etagere dargeboten werden. Krenn wirft die Zeitebenen der aus dem Fin de Ciecle kommenden Handlung durcheinander, schickt die Figuren optisch vom Barock über die 1970er bis in die Gegenwart (Kostüme: Eva Maria Dessecker) und mischt in die nobel-dekadente Gesellschaft am Rande des Untergangs auch Burschenschafter, Lieferboten und Influencer.