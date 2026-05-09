Chemische Reaktion bei Pool: 31-Jähriger im Spital

Die Vorbereitungsarbeiten für eine Pool-Saison im eigenen Garten endeten am Samstag für einen 31-Jährigen in Tirol im Krankenhaus. Zum Verhängnis war ihm das Hantieren mit Chlor geworden ...
Gegen 12.15 Uhr mischte der 31-jährige Deutsche für den hauseigenen Pool in Kirchbichl flüssiges Chlor und die Substanz pH-Minus (verringert erhöhten pH-Wert des Wassers) zusammen. Er wurde dabei von der chemischen Reaktion des Gemisches überrascht und atmete giftige Gase ein, die sich bei diesem Vorgang entwickelt hatten.
Ehefrau schlug sofort Alarm
Seine Frau setzte einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 31-Jährige ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Die gefährliche Mischung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mit Wasser verdünnt und damit die Gefahr gebannt. Im Einsatz standen die Rettung mit Notarzt, die Betriebsfeuerwehr Kundl, die Feuerwehren Kirchbichl und Kastengstatt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Wörgl.
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