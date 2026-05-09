Chemische Reaktion bei Pool: 31-Jähriger im Spital

Ehefrau schlug sofort Alarm

Seine Frau setzte einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 31-Jährige ansprechbar. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Die gefährliche Mischung wurde von der Freiwilligen Feuerwehr mit Wasser verdünnt und damit die Gefahr gebannt. Im Einsatz standen die Rettung mit Notarzt, die Betriebsfeuerwehr Kundl, die Feuerwehren Kirchbichl und Kastengstatt sowie eine Streife der Polizeiinspektion Wörgl.