Schwere Unfälle: Lenker von E-Scootern im Spital

Das recht sonnige und warme Wochenende begann in Tirol leider mit einer Serie von Unfällen mit E-Scootern: In Telfs rammte ein Pkw-Fahrer einen 53-Jährigen, in Volders wurde ein 24-Jähriger verletzt am Inntalradweg gefunden.
Schauplatz Telfs: Gegen 10.55 Uhr lenkte ein Franzose (29) seinen Pkw auf der Anton-Auer-Straße (B171) in Richtung Osten und kollidierte dabei im Kreuzungsbereich mit der Bahnhofstraße mit einem 53-jährigen Einheimischen, der mit seinem E-Scooter in südlicher Richtung unterwegs war.
Gegen Windschutzscheibe und auf Fahrbahn geschleudert
Der Österreicher wurde vom Fahrzeug frontal erfasst, gegen die Windschutzscheibe und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Er klagte dann über starke Schmerzen im rechten Bein und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.
Verletzt am Inntalradweg gefunden
Nur 20 Minuten zuvor hatte eine Radfahrerin am Inntalradweg in Volders, (300 Meter östlich der Karlskirche) einen Mann gefunden, der mit einer offensichtlichen Kopfverletzung und einer Schürfwunde am rechten Arm neben einem E-Scooter am Boden lag. Er war ansprechbar. Die Frau setzte daraufhin einen Notruf ab.
Bei dem Unfalllenker handelte es sich um einen in Tirol wohnhaften Polen (24). Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und kam laut eigenen Angaben aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz. Eine zufällig vorbeikommende Ärztin leistete Erste Hilfe. Der Pole wurde nach Erstversorgung von der Rettung ebenfalls in die Klinik Innsbruck gebracht.
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