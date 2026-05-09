Schwere Unfälle: Lenker von E-Scootern im Spital

Bei dem Unfalllenker handelte es sich um einen in Tirol wohnhaften Polen (24). Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und kam laut eigenen Angaben aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz. Eine zufällig vorbeikommende Ärztin leistete Erste Hilfe. Der Pole wurde nach Erstversorgung von der Rettung ebenfalls in die Klinik Innsbruck gebracht.