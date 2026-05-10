Nevenka trifft ihre Lebensretter wieder

„Das größte Geschenk“

Dort befindet sich die Patientin mittlerweile auf dem Weg der Besserung und hofft, bald ihre Reha antreten zu können. Weil sie ihre Lebensretter unbedingt kennenlernen wollte, organisierte Ehemann Willi J. ein Überraschungstreffen zum Geburtstag seiner Frau. „Wir sind alle so unheimlich froh, dass das Rettungsteam so schnell und professionell gehandelt hat“, sagt er gerührt. Und so machten sich die ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiter Strieg, Reichberger und Grillarin am 23. April auf den Weg ins Spital und stellten sich mit kleinen Geschenken bei der Jubilarin ein. Nevenka J. aber meinte freudestrahlend: „Das größte Geschenk ist, dass ich das überhaupt erleben darf.“ Und so gleich doppelt Geburtstag feiern kann