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Nach Herzstillstand

Nevenka trifft ihre Lebensretter wieder

Niederösterreich
10.05.2026 15:30
Patienin Nevenka J. mit ihren Lebensrettern Josef Strieg, Raphael Reichberger und Angelina ...
Patienin Nevenka J. mit ihren Lebensrettern Josef Strieg, Raphael Reichberger und Angelina Grillari (von links).(Bild: RK NÖ/Korneuburg)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Bei einer Hochzeitsfeier im Familienkreis brach Nevenka J. plötzlich zusammen. Beherzt und professionell griffen alarmierte Sanitäter ein...

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Bewegende Momente, als Nevenka J. jetzt ihre Lebensretter vom Rotkreuz-Stützpunkt Gerasdorf traf. Dass die Patientin dieses Treffen erleben konnte, ist dem professionellen Handeln der Sanitäter zu verdanken.

Bei einer Hochzeitsfeier in der Familie im Februar hatte J. plötzlich über Schmerzen in der Brust und Übelkeit geklagt. Die Beschwerden waren so schlimm, dass die Rettung alarmiert wurde. Sofort machten sich die Notfallsanitäter Josef Strieg und Raphael Reichberger vom Roten Kreuz in Gerasdorf mit Rettungssanitäterin Angelina Grillari auf den Weg zum Einsatzort. Nevenka J. hatte bereits einen Kreislaufstillstand erlitten. „Wir haben sofort mit der Reanimation begonnen. In einer solchen Situation zählt jede Minute“, berichtet Strieg. Dank des schnellen Eingreifens der Sanitäter konnte die 48-Jährige ins Leben zurückgeholt und umgehend ins Krankenhaus transportiert werden.

„Das größte Geschenk“
Dort befindet sich die Patientin mittlerweile auf dem Weg der Besserung und hofft, bald ihre Reha antreten zu können. Weil sie ihre Lebensretter unbedingt kennenlernen wollte, organisierte Ehemann Willi J. ein Überraschungstreffen zum Geburtstag seiner Frau. „Wir sind alle so unheimlich froh, dass das Rettungsteam so schnell und professionell gehandelt hat“, sagt er gerührt. Und so machten sich die ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiter Strieg, Reichberger und Grillarin am 23. April auf den Weg ins Spital und stellten sich mit kleinen Geschenken bei der Jubilarin ein. Nevenka J. aber meinte freudestrahlend: „Das größte Geschenk ist, dass ich das überhaupt erleben darf.“ Und so gleich doppelt Geburtstag feiern kann

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