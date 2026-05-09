Pkw kam auf Böschungskante und überschlug sich

Der Unfall ereignete sich am Samstag um 1.41 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der 25-jährige Einheimische mit seinem Pkw auf dem Heimweg. Im Bereich Bischlang verlor er, wie die Polizei berichtet, aufgrund eines Telefonats die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen eine Böschungskante.