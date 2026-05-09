Pkw kam auf Böschungskante und überschlug sich

Zu einem spektakulären Unfall kam es in der Nacht auf Samstag in Roppen (Bezirk Imst)! Ein Pkw-Lenker geriet mit seinem Fahrzeug auf eine Böschung und überschlug sich. Er verletzte sich dabei.
Der Unfall ereignete sich am Samstag um 1.41 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der 25-jährige Einheimische mit seinem Pkw auf dem Heimweg. Im Bereich Bischlang verlor er, wie die Polizei berichtet, aufgrund eines Telefonats die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen eine Böschungskante.
Das Fahrzeug überschlug sich dabei und kam dann zum Stillstand. Der Lenker erlitt lediglich leichte Verletzungen an den Händen. Der Pkw war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Ein Alkomattest ergab ein Ergebnis knapp unter dem gesetzlich strafbaren Wert.
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